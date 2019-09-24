Киргизский мигрант получил восемь лет тюрьмы за финансирование террористов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд приговорил находящегося на Сахалине 56-летнего уроженца Киргизии к восьми годам колонии общего режима за финансирование терроризма. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Он [мигрант] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что подсудимый, находясь в Южно-Сахалинске, помог 21-летнему и 27-летнему гражданам Узбекистана вступить в одну из боевых групп запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Он предоставил им 100 тыс. рублей для поездки в Сирию через транзитные страны. Кроме того, мужчина обеспечил перелет этих же граждан по маршруту Южно-Сахалинск - Москва, а затем до Сирии для участия в ИГ.