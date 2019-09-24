Цех в Екатеринбурге, где начался пожар, не принадлежит дизель-моторному заводу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Производственный цех, где во вторник ночью произошел пожар на площади 500 кв. м, находится на территории бывшего турбомоторного завода и не принадлежит Уральскому дизель-моторному заводу (УДМЗ), сообщил пресс-центр группы компаний "Синара" (собственник УДМЗ).

"Сегодня на территории бывшего турбомоторного завода случился пожар. Обращаем внимание, что происшествие не имеет отношения к Уральскому дизель-моторному заводу. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила о возгорании кровли цеха на территории УДМЗ. Открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.