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Четыре человека погибли при пожаре в Чебоксарах

Личности жертв инцидента устанавливаются

ТАСС, 24 сентября. Деревянная постройка загорелась на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах, четыре человека погибли, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чувашии.

"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырех человек: трех мужчин и одной женщины. Их личности устанавливаются, по предварительным данным, они вели бродяжнический образ жизни", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии, пожар произошел 24 сентября в 02:20 мск по улице Радужная.

По предварительным данным СК, люди погибли в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

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