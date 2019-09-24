С плавбазы вблизи Итурупа из-за пожара эвакуировали 363 человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" вблизи Итурупа эвакуировали 363 члена экипажа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на плавбазе возник в понедельник. На ней находилось около 400 человек.

"Эвакуированы 363 человека, 56 остались на борту - "аварийная партия", продолжают бороться с огнем", - уточнили в пресс-службе.

В Росморречфлоте уточнили, что 173 человека эвакуированы рыболовецким судном и доставлены на плавбазу "Всеволод Сибирцев", 42 - доставлены на плавзавод "Залив Восток". Кроме того, 148 человек сейчас находятся на борту рыболовецкого судна "Юпитер".

После локализации пожар перекинулся на соседние помещения, тушение продолжается.

"На носу судна находился тарный цех, пожар был локализован, но перекинулся на соседние помещения. Данных о площади пожара нет, горение продолжается. Продолжают тушить", - сказали в пресс-службе.

По данным Росморречфлота, на место прибыл сторожевой корабль погранвойск. Также к месту ЧП следуют несколько спасательных судов. Сейчас на плавбазе продолжается орошение надстройки с судна "Чемпион", чтобы избежать распространения огня.

Плавбаза типа "Содружество" "Петр Житников" построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость 32 тыс. 96 тонн, дедвейт 10 тыс. 70 тонн, длина судна 179,03 м, ширина - 28 м.

Обновлено в 9:24 мск - добавлены подробности о ходе тушения возгорания и местонахождении эвакуированных людей.