Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего во вторник ночью в частном доме в Орске Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

"В ночь на 24 сентября в 01:43 (23:43 мск) в пожарно-спасательную часть Орска поступило телефонное сообщение о пожаре в частном жилом доме. При тушении в доме сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили мужчину и женщину, которые, к сожалению, через несколько минут умерли. Еще через несколько минут на месте пожара обнаружили собственницу дома и передали сотрудникам скорой помощи. Однако женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 04:24 (02:24 мск). Огонь уничтожил дом по всей площади.

Предположительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования, уточнили в пресс-службе.