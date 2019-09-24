Паводковая вода ушла из 24 населенных пунктов ЕАО

ТАСС, 24 сентября. Двадцать четыре населенных пункта в Еврейской автономной области (ЕАО) освободились от паводковых вод с начала понижения уровней рек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Благодаря совместной работе, проводимой силами областной подсистемы РСЧС и главного управления МЧС России по региону, органов местного самоуправления от паводка уже освобождены 24 населенных пункта, 189 жилых домов, 1655 приусадебных и 2760 дачных участков, 26 участков дорог", - приводятся в сообщении ведомства слова начальника управления Алексея Таекина.

По данным МЧС, остаются подтопленными 36 жилых домов в 31 населенном пункте, 1329 приусадебных и 1752 дачных участка. Под водой находятся 20 участков дорог регионального и местного значения. С подтопленных территорий за сутки откачано 470 тыс. куб. м воды, очищено от мусора 21 подворье, просушено три жилых дома.

В зоне подтопления ежедневно работает группировка сил и средств более 600 человек, 119 единиц техники. Комиссиями по оценке ущерба в муниципальных образованиях уже обследовано 1727 приусадебных участков. Составляются списки для произведения компенсационных выплат.