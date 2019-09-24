Гособвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гособвинение подало жалобу на возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии", самым известным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Мещанском суде Москвы, рассматривавшем данное дело.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее", - сообщил собеседник агентства.

Решение вернуть дело прокурору суд принял 11 сентября на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения".

Судья Ирина Аккуратова поставила перед сторонами вопрос о возвращении дела на доследование в связи с "неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении". Адвокаты и подсудимые поддержали возвращение дела прокурору, заявив в то же время о невиновности. Гособвинитель назвал позицию суда неаргументированной и заявил возражение.