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Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

Владимиру Фомину было 57 лет
Владимир Фомин Портал Самарской Губернской Думы
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Владимир Фомин
© Портал Самарской Губернской Думы

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида. Об этом говорится в сообщении администрации города, распространенном во вторник.

"Сегодня, 24 сентября, в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин", - говорится в сообщении.

Владимир Фомин был доставлен в больницу во вторник утром. Как сообщили ТАСС в СК, он пытался покончить с собой. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, бригадой скорой помощи Фомин был доставлен в больницу Новокуйбышевска. "Ему были проведены необходимые медицинские мероприятия. Но, к сожалению, пациент скончался", - сказала собеседница агентства.

Владимир Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу на прошлой неделе. В понедельник городская дума приняла отставку, временно исполняющим обязанности главы города стал Виталий Румянцев, который был заместителем мэра по вопросам городского хозяйства.

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