Уголовное дело возбудили после пожара в Орске Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью трех человек при пожаре в частном доме в Орске Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Ночью 24 сентября после ликвидации пожара в жилом доме, расположенном на улице Сурикова, 32, в городе Орске обнаружены тела двух женщин и мужчины. Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала женщина, к которой накануне пришли гости. Возгорание около двух часов ночи заметили соседи и вызвали пожарную службу. В следственном управлении уточнили, что личности погибших устанавливаются. Среди рассматриваемых версий пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о пожаре в частном доме Орска поступило 24 сентября в 01:43 (23:43 мск). Ликвидировать возгорание удалось в 04:24 (02:24 мск). По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области, дом полностью выгорел.