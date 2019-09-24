Арестованный экс-губернатор Ивановской области Коньков попал в больницу при СИЗО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, находящийся в московском СИЗО по делу о хищении 700 млн рублей, попал в больницу при СИЗО. Об этом сообщила ТАСС во вторник его адвокат Анна Коткова.

"Он сейчас в тюремной больнице, ситуация со здоровьем у него очень плохая. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания - гипертония, диабет инсулинозависимый, в результате дозу лекарств приходится увеличивать в 1,5-2 раза", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, почти за четыре месяца нахождения в СИЗО у бывшего губернатора не было ни одного свидания с родными, следствие отказывает ему в этом. Между тем адвокаты встречаются с Коньковым почти каждую неделю. "Как и прежде, он не признает свою вину", - сказала Коткова.

Павла Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая, а затем отправлен в Москву. После этого Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлил этот срок еще на три месяца - до 30 октября.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока не установленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".