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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

Арестованный экс-губернатор Ивановской области Коньков попал в больницу при СИЗО

У Павла Конькова обострились хронические заболевания

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, находящийся в московском СИЗО по делу о хищении 700 млн рублей, попал в больницу при СИЗО. Об этом сообщила ТАСС во вторник его адвокат Анна Коткова.

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"Он сейчас в тюремной больнице, ситуация со здоровьем у него очень плохая. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания - гипертония, диабет инсулинозависимый, в результате дозу лекарств приходится увеличивать в 1,5-2 раза", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, почти за четыре месяца нахождения в СИЗО у бывшего губернатора не было ни одного свидания с родными, следствие отказывает ему в этом. Между тем адвокаты встречаются с Коньковым почти каждую неделю. "Как и прежде, он не признает свою вину", - сказала Коткова.

Павла Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая, а затем отправлен в Москву. После этого Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлил этот срок еще на три месяца - до 30 октября.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока не установленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Теги
Коньков, Павел АлексеевичРоссияИвановская областьДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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