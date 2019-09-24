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В Крыму СК возбудил еще три дела в отношении сообщества по организации незаконной миграции

Подозреваемыми проходят начальник отдела по вопросам миграции УМВД России и его подчиненные

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Еще три уголовных дела возбуждены в рамках расследования об организации незаконной миграции в Республике Крым, подозреваемыми проходят начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ялте, его подчиненные и местные жители. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"В настоящее время в ходе следствия выявлены три дополнительных эпизода преступной деятельности членов группы, по которым возбуждены еще три уголовных дела (п. "а", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 291.1, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее в республике выявили преступную группу по организации незаконной миграции, организатором которой был начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте и его подчиненные, а также местные жители. 19 сентября пятерых подследственных заключили под стражу, шестого фигуранта позже отправили под домашний арест.

В отношении подозреваемых ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в крупном размере").

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