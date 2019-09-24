Уголовное дело возбудили после драки со стрельбой в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после драки со стрельбой, которая произошла в воскресенье в центре Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В качестве подозреваемого по уголовному делу проходит мужчина, открывший стрельбу. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Драка произошла поздно вечером в воскресенье у ресторана на Кременчугской улице. На место прибыл наряд полиции.

Установлено, что в ходе конфликта нескольких мужчин один из них открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе сам стрелявший. Им оказана медпомощь, на месте происшествия полиция изъяла травматическое оружие.