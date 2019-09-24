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Расследование нападения на школу в Саратовской области

Напавшему с топором на школьницу в Вольске подростку продлили арест еще на два месяца

Его будут держать под стражей до 28 ноября

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей подростку, который в мае напал с топором на ученицу в школе города Вольске, сообщили ТАСС в пресс-службе Волжского районного суда города Саратова.

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"Подростку продлили срок содержания под стражей на два месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что он пробудет под стражей до 28 ноября.

Утром 28 мая ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну он бросил в класс, а вторую - в коридор. В коридоре он по голове ударил топором 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Нападавший был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девочку доставили в больницу.

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РоссияСаратовская областьРасследование нападения на школу в Саратовской области
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