Напавшему с топором на школьницу в Вольске подростку продлили арест еще на два месяца

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей подростку, который в мае напал с топором на ученицу в школе города Вольске, сообщили ТАСС в пресс-службе Волжского районного суда города Саратова.

"Подростку продлили срок содержания под стражей на два месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что он пробудет под стражей до 28 ноября.

Утром 28 мая ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну он бросил в класс, а вторую - в коридор. В коридоре он по голове ударил топором 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Нападавший был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девочку доставили в больницу.