В Марий Эл пресечено крупное производство синтетических наркотиков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Деятельность преступного сообщества, которое занималось производством синтетических наркотиков в Марий Эл и продавало их в Московской области, пресекли полицейские в ходе спецоперации, сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории Московского региона и Республики Марий Эл", - сказал министр.

Предполагаемый лидер преступной группировки организовал в Марий Эл подпольную лабораторию, в которой его сообщник занимался производством синтетических наркотиков. В Московскую область наркотики перевозили крупными партиями в оборудованных тайниками автомобилях, после чего расфасовывали и продавали через интернет при помощи закладок в Люберцах, Пушкино, Королеве, Щелкове, Красногорске, Подольске, Долгопрудном и Воскресенске.

Ежедневно, подчеркнул Колокольцев, распространители группы делали около 500 закладок. "В результате крупномасштабной операции на территории Московской области и Республики Марий Эл задержан 21 подозреваемый, в том числе организатор преступного сообщества, активные участники, курьеры, лица, которые изготавливали наркотики, а также розничные сбытчики", - отметил министр.

Все подозреваемые заключены под стражу, расследование дела продолжается.