На начальницу отделения почты в Забайкалье завели дело за присвоение почти 1,5 млн рублей

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителя сельского почтового отделения в Могойтуйском районе Забайкальского края, которую подозревают в присвоении почти 1,5 млн рублей, сообщается во вторник на сайте регионального УМВД.

"Установлено, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения, которая не вносила в кассу денежные средства, вырученные от продажи товаров, реализуемых в отделении почтовой связи. За два года женщина присвоила 1 млн 465 тыс. рублей. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у нее кредиты и использовала их на другие цели", - говорится в сообщении.

Недостачу выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Агинский". Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.