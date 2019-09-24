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В Петербурге полиция задержала членов ОПГ по сбыту метадона

Силовую поддержку оперативникам оказал отряд специального назначения "Гром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Бойцы отряда спецназначения "Гром" и сотрудники петербургской полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) по сбыту наркотика (метадона) на территории Санкт-Петербурга. Задержаны четыре человека, изъяты наркотики и оборудование, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром" были задержаны оператор-организатор, закладчик и сбытчики - всего четверо мужчин в возрасте от 38 до 47 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ") и по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ").

По данным полиции, задержанные распространяли наркотики на территории Приморского, Василеостровского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. У задержанных изъято оборудование для фасовки наркотиков, средства связи и ноутбуки, банковские карты, а также более 350 граммов метадона.

Все задержанные помещены под стражу. По данным следствия, задержанные могут быть причастны к иным преступлениям, ведется проверка.

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