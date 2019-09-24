Прокуратура просит Мосгорсуд отменить приговор участнику "Нового величия"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд 8 октября рассмотрит жалобу и апелляционное представление на приговор участнику экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии за создание экстремистского сообщества. Как сообщил ТАСС адвокат осужденного Иван Сустин, прокуратура просит отменить приговор Ребровскому в связи нарушением им условий досудебного соглашения.

"8 октября в 14:00 в Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ребровскому. Нам также стало известно, что прокурор внес представление и просит отменить приговор нашему подзащитному в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела", - сказал адвокат.

Осужденный ранее признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался в суде от своих показаний.

Мосгорсуд 18 июля снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и направил материалы его уголовного дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения осужденным досудебного соглашения.

Люблинский суд Москвы 29 апреля приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии, признав его виновным в создании экстремистского сообщества, он был взят под стражу в зале суда. При этом суд исключил из обвинения осужденного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело в его отношении рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, процесс проходил в закрытом от СМИ режиме.

Осужденный обжаловал приговор "в связи с его чрезмерной жесткостью". 8 июля в ходе допроса в районном суде по основному делу "Нового величия" он отказался от своих показаний. По словам адвоката Максима Пашкова, представляющего интересы участницы движения Марии Дубовик, следствие угрожало возбудить в отношении Ребровского дело по ст. 205 УК РФ ("Терроризм"), "если он не даст нужные показания". Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок. В ходе повторного допроса в Люблинском суде он отказался отвечать на вопросы суда и гособвинителя, сославшись на статью 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников).

Сам Ребровский в беседе с корреспондентом ТАСС в день оглашения приговора сообщил, что предупреждал всех участников о противозаконной деятельности организации, решение о заключении досудебного соглашения со следствием он принял в связи с тем, что никому (из других участников группы) не верит.

Дело "Нового величия"

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

