Женщину и двух детей госпитализировали в Ульяновске с признаками отравления угарным газом

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Семтю из трех человек, в том числе двух детей, во вторник госпитализировали в Ульяновске с признаками отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области проводится проверка по факту госпитализации семьи из трех человек с признаками отравления", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным ведомства, 24 сентября в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления, предположительно, газом госпитализировали двух мальчиков в возрасте двух лет из квартиры одного из домов на улице Пионерской в Ульяновске. Их сопровождает мать, которой также оказывается необходимая медицинская помощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.