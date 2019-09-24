Полиция задержала жителя Петербурга, выкинувшего из окна собаку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Калининского района Санкт-Петербурга, который выкинул из окна четвертого этажа собаку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"21 сентября 2019 года около часа ночи в полицию Калининского района поступило заявление от 73-летней гражданки, которая сообщила, что неизвестный накануне выкинул собаку с четвертого этажа дома 107/2 на Гражданском проспекте. <…> Отделом дознания УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). <…> Сотрудниками полиции по подозрению в указанном преступлении был задержан мужчина, который был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Ему избрана мера принуждения - обязательство о явке", - говорится в сообщении.

В ходе проверки полицейские установили хозяйку животного - 39-летнюю женщину. Она рассказала, что с балкона ее квартиры, где она проживает с супругом, собаку сбросил их 35-летний знакомый.