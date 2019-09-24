В Подмосковье водитель сбил двух полицейских, переходивших дорогу по пешеходному переходу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Воскресенска сбил на машине двух полицейских, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В городе Воскресенске на улице Советской 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ - "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 2,5 тыс. рублей.