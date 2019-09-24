Осужденные за экстремизм "Свидетели Иеговы" подали жалобу на приговор суда в Саратове

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Адвокаты четырех осужденных членов организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в России), признанных виновными в экстремизме, подали апелляционную жалобу на приговор, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Саратова.

"Адвокаты подали в интересах четырех осужденных апелляционные жалобы на приговор", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что далее материалы дела будут переданы в Саратовский областной суд. При этом срок подачи жалобы на приговор еще не истек, и еще двое осужденных могут успеть также обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию.

20 сентября суд признал виновными в экстремизме шестерых членов организации "Свидетели Иеговы", назначив им наказание от 2 до 3,5 лет в колонии общего режима.

После этого глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что США глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации "Свидетели Иеговы" за их мирную религиозную деятельность. Она написала об этом в Twitter и призвала российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания. Ранее США также ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей организации "Свидетели Иеговы".