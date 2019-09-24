Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Йошкар-Оле, погибли два человека. Об этом во вторник журналистам сообщило управление ГИБДД МВД Республики Марий Эл.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель скорой умер на месте происшествия, два его пассажира, водитель и пассажир Mazda доставлены в больницу. От полученных травм пассажир автомобиля Mazda умер в больнице. Проводится расследование, обстоятельства случившегося уточняются", - говорится в сообщении на сайте регионального МВД.