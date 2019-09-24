Арестованный депутат Заксобрания Ленинградской области объявил голодовку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, арестованный по делу о мошенничестве при выкупе 35 га земли у властей Всеволожского муниципального района, объявил голодовку. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"УФСИН России в курсе сложившейся ситуации, 20 сентября к администрации следственного изолятора поступило обращение от обвиняемого Караваева Сергея о прекращении приема пищи. Отметим, что его требования не связаны с условиями содержания в изоляторе. В настоящий момент арестованный Караваев переведен в медицинско-санитарную часть следственного изолятора и находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное", - сказала представитель пресс-службы управления.

Она добавила, что во вторник встречу с арестованным проведет помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Елена Кузнецова, а также представители общественно-наблюдательной комиссии региона.

Уголовное дело возбуждено в отношении Караваева по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение, вину он не признал. В феврале этого года Приморский районный суд Петербурга арестовал Караваева. По данным следственного управления СК РФ по Ленинградской области, вместе с парламентарием задержали его отца.

По версии следствия, в 2014 году на земельном участке в поселке Мурино, арендованном ООО "АС", были построены открытые площадки для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, но на самом деле таковыми не являлись. На основании незаконной регистрации указанный земельный участок в 35 га выкуплен ООО "АС" у властей Всеволожского муниципального района Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. Следователи считают, что таким образом муниципальному округу причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей.

В СК отмечали, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 60-летний учредитель ООО "АС", а также его сын, депутат Заксобрания Ленинградской области, который является соучредителем и фактическим владельцем компании.