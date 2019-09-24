Заказчик кражи в доме Михаила Круга переживал, что певец был убит при ограблении

ТВЕРЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Кража в доме музыкального исполнителя Михаила Круга в июне 2002 года, в результате которой певец был убит, была заказана лидером организованной преступной группы "Тверские волки" Александром Костенко. Об этом во вторник журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

"Нами был установлен свидетель Осипов, который осужден за убийство [Дмитрия] Веселова. [Осужденный] говорил, что во время разговора с Веселовым им была получена информация о том, что Костенко, лидер организованной преступной группы "Тверские волки", заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга и при этом очень переживал, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал", - сказал Амирсеидов.

23 сентября пресс-служба Следственного комитета сообщила, что установлены все обстоятельства убийства Михаила Круга, совершенного в июне 2002 года в его доме в Тверской области. Так как непосредственный убийца певца Дмитрий Веселов сам был убит в 2003 году, уголовное дело было прекращено.

По данным следствия, вечером 30 июня 2002 года в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино, проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них убил певца. По горячим следам раскрыть данное преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик. В 2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено.

Следователями были установлены причастные к совершению преступления - члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов. Сейчас они отбывают пожизненный срок в колониях Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края. Агеев дал признательные показания о нападении совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Осипов, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил его в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Поэт, певец и гитарист Михаил Круг (1962 - 2002, настоящая фамилия - Воробьев) был одним из самых популярных исполнителей в жанре русский шансон. В числе наиболее известных его произведений - "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Приходите в мой дом", "Кольщик" и др.