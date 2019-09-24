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Следователи нашли пистолет, из которого, предположительно, убили Михаила Круга

При этом в СК отметили, что найденный пистолет не имел ствола, что не дает возможности подтвердить его использование при убийстве певца

ТВЕРЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи обнаружили выброшенный в пруд пистолет ТТ, из которого был убит член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов и, предположительно, произведены выстрелы в певца Михаила Круга. Об этом во вторник сообщил на брифинге руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

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23 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что установлены все обстоятельства убийства Михаила Круга, совершенного в июне 2002 года в его доме в Тверской области. В связи с тем, что непосредственный убийца певца Дмитрий Веселов сам был убит в 2003 году, уголовное дело прекращено.

"После убийства [Веселова] были обнаружены два пистолета - ПМ и ТТ. Эти пистолеты были разобраны и выброшены [убийцей Веселова] Осиповым в пруд, в ходе проведенных мероприятий по его осушению найдены составные части этих пистолетов. Во время осмотра места происшествия [в доме Круга] были обнаружены пули и гильзы пистолета, из которого производились выстрелы в собаку и Михаила Круга, проведен ряд экспертиз, заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ, патронами калибра 7,62", - сказал Амирсеидов.

Следователь также отметил, что найденный пистолет не имел ствола, что не дает возможности подтвердить его использование при убийстве Круга. "Идентифицировать, с этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершено убийство [Круга], со стопроцентной гарантией мы сказать не можем. Но вместе с тем есть совокупность доказательств - показаний, что Веселов имел при себе пистолет ТТ, после его убийства этот пистолет был обнаружен, приговором признан вещественным доказательством", - отметил Амирсеидов.

По данным следствия, вечером 30 июня 2002 года в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них убил певца. По горячим следам раскрыть данное преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик. В 2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено.

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