У планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт в школе

ТАСС, 24 сентября. Подросток из Кирова, который, по данным МВД, планировал массовое убийство в школе, был в конфликте с одноклассниками. Ему оказывают психологическую помощь, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

"У подростка был конфликт с одноклассниками. Несовершеннолетнему оказывается психологическая помощь. С его одноклассниками также ведется работа", - сказал он, добавив, что сейчас подросток продолжает обучение.

Шабардин добавил, что подросток находится под подпиской о невыезде.

"Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета", - сказал он, добавив, что подробности дела пока не разглашаются.

Ранее о выявлении подростка, который планировал совершить преступление, сообщил заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров. По его словам, последователь керченского стрелка интересовался темой школьного насилия, а совершить массовое убийство он рассчитывал с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) - меняется заголовок и лид, приводится новая информация.