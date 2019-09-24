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Силовики проводят проверки в воронежском НИИ электронной техники

Источник в правоохранительных структурах региона уточнил, что специалисты ведут проверку информации по работам на предмет нарушений

ВОРОНЕЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области и представители прокуратуры по региону проводят проверки в Воронежском Научно-исследовательском институте (НИИ) электронной техники, который работает по гособоронзаказу. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Да, работают в НИИ электронной техники сотрудники управления ФСБ по Воронежской области, проводят оперативно-разыскные мероприятия. Идет проверка информации по работам на предмет нарушений. Аналогичные проверки в этом НИИ уже несколько недель ведет прокуратура: запрашивают, смотрят, проверяют", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вся продукция предприятия производится по гособоронзаказу.

Воронежское акционерное общество "Воронежский НИИ электронной техники" ведет историю с 1961 года, когда при Воронежском заводе полупроводниковых приборов было основано центральное конструкторское бюро. Сейчас предприятие разрабатывает изделия микроэлектроники, например, СВЧ-транзисторы, применяемые в радарах гражданского и военного назначения, в базовых сотовых системах связи, авионике и так далее, а также интегральные схемы различного назначения.

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