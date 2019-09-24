Иностранец напал с пистолетом на подростка в поезде под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Иностранец, вооруженный пистолетом, избил 16-летнего подростка в электропоезде, следующем из Санкт-Петербурга в город Любань в Ленинградской области. Как сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, возбуждено уголовное дело.

"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, злоумышленнику не понравился "косой взгляд" подростка, что стало причиной нападения. "Повалив юношу на пол, он достал пистолет и угрожающим тоном потребовал извинений. Хулиган нанес молодому человеку удары кулаком по голове и телу. В драку вмешался еще один пассажир", - отметили в транспортной полиции. В ведомстве добавили, что иностранец также угрожал вмешавшемуся пассажиру убийством. По данному инциденту решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Полицейские установили, что нападавший 18-летний гражданин уже ранее был неоднократно судим за разбой и грабеж. "В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста", - отметили в полиции. Уроженцем какой страны является задержанный, в ведомстве не уточнили.