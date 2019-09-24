Обвиняемого в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village проверят на вменяемость

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Эксперты из института имени В. Сербского проверят на вменяемость Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник его адвокат Андрей Мишонов.

"С учетом особенностей личности и состояния психики моего подзащитного комиссия экспертов пришла к выводу, что Енину необходимо провести стационарную экспертизу в условиях динамического наблюдения", - сказал защитник. По его словам, Енин уже проходит психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского.

Ранее следствие назначило Енину амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, однако защита обвиняемого с таким решением не согласилась и настаивала на проведении в отношении него именно стационарной судебной экспертизы. Мишонов в беседе с корреспондентом ТАСС ранее высказал мнение, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния. По его словам, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, обнаружив переписку в телефоне своей возлюбленной, после чего уже не контролировал свои действия. "Мобильные телефоны стюардессы и моего подзащитного следствию обнаружить не удалось", - уточнил Мишонов во вторник.

Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в девятилетнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта".

Щербинский суд Москвы арестовал Енина в середине июля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.