Бывшего директора госпредприятия "Крым-Фармация" приговорили к условному сроку за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Бывшего директора госпредприятия "Крым-Фармация", которую обвиняли в получении 400 тыс. рублей взятки от представителя фармпредприятий, приговорили к условному сроку и штрафу в 4 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Летом 2019 года директор "Крым-Фармации" была задержана по подозрению в коррупции. По данным следствия, она получила взятку в 400 тыс. рублей от представителя двух фармацевтических предприятий за общее покровительство и решение вопросов, связанных с первоочередным погашением дебиторской задолженности за ранее поставленный товар. По ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") Ирине Бахлиной грозило до 12 лет лишения свободы.

"Приговором суда женщина признана виновной в совершении вышеуказанного преступления и приговорена к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере 4 млн рублей. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительских, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственного и муниципального управления в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.