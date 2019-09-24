Спасательное судно прибыло к горящей возле острова Итуруп плавбазе "Петр Житников"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасательное судно прибыло к загоревшейся 23 сентября плавбазе "Петр Житников", которая находится вблизи острова Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Спасательное судно прибыло. Пока решили не проводить разведку, дождемся светлого времени суток. Большая часть людей доставлена на берег", - сказал собеседник.

По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, судовладелец готов доставить домой эвакуированный с плавбазы экипаж за свой счет.

"Вместе с владельцами компании оговорены условия доставки людей в порт приписки во Владивосток. Сам владелец выразил полную готовность доставить людей домой за свой счет", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что члены экипажа не являются жителями Сахалина. В правительстве также уточнили, что людей доставят во Владивосток морским путем на пароме.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.