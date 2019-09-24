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В Подмосковье два человека погибли, спасаясь от пожара в жилом доме

Инцидент произошел в Раменском

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, спасаясь от пожара в жилом доме в городе Раменское. Кроме того, пострадал шестилетний ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в квартире жилого дома в городе Раменское Московской области. Мужчина и женщина начали спускать девочку шести лет с балкона по скрученным простыням, но, увидев пожарную технику, спрыгнули с балкона, в результате чего мужчина умер на месте, а женщина с травмами в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где позже также умерла", - сообщил собеседник агентства.

Ребенок в результате инцидента был госпитализирован с ссадинами руки, его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. "Пожарные установили, что на балконе горели личные вещи на площади 5 кв. м, пожар потушен", - отметил источник.

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