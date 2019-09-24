Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки раскрыл мотивы своего поступка

"Целью было хайпануть. Я собирался вернуть картину на следующий день. При этом я полностью раскаиваюсь и признаю вину в полном объеме", - сказал подсудимый, давая показания в Замоскворецком районном суде Москвы. На одном из предыдущих заседаний он обещал раскрыть мотивы своего поступка позднее.

По его словам, он не планировал кражу заранее, просто у него в день кражи возникла "идея привлечь к себе внимание". Для этого он приехал в Москву на машине и, услышав по радио о выставке Куинджи, отправился ее посмотреть. Там ему приглянулась картина "Ай-Петри. Крым", и он открыто похитил ее, после чего отвез на своей машине в подвал жилого дома. "Я нес по залам картину рисунком внутрь, никто на меня не обратил внимания", - сказал подсудимый.