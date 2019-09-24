В Туве полицейские изъяли у водителя незаконную партию в 54 тыс. патронов

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ в Туве изъяли из незаконного оборота партию в 54 тыс. патронов, об этом сообщается во вторник на официальном сайте МВД Тувы.

"Во время несения службы инспекторами ДПС ГИБДД на 726 км автодороги Р-257 для проверки остановлена машина марки Mitsubishi Delica. Автомобилем управлял 49-летний кызылчанин. Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в салоне коробки, в которых находились предметы, похожие на патроны. Установлено, что водитель осуществлял передачу патронов в количестве 54 тыс. штук местному жителю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД Тувы пояснили ТАСС, что речь идет о боеприпасах к охотничьему оружию, все патроны изъяты. Следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Кроме того, в гараже, принадлежащем задержанному, обнаружены и изъяты 50 картонных коробок, в которых находилось 1 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью, объемом 0,5 литров каждая, без соответствующих документов и акцизных марок. Изъятая продукция направлена на исследование.