Reuters: на границе Пакистана и Индии в результате землетрясения погибли восемь человек

ТАСС, 24 сентября. По меньшей мере восемь человек, включая троих детей, погибли и еще 100 получили травмы во время землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в пограничной зоне между Пакистаном и Индией. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Ранее телеканал Geo TV информировал о четырех погибших и 76 пострадавших.

Отмечается, что на дорогах Мирпура в подконтрольной Пакистану части Кашмира появились разломы. В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным телеканала Dunya News, очаг подземных толчков находился на глубине 12 км. Толчки ощущались в большей части Пакистана, в том числе в Исламабаде, Лахоре, Маншера и других крупных городах северо-восточной части страны.