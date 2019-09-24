Жительницу Пскова приговорили к трем годам колонии за передачу своей дочери чужой женщине

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Пскова к трем годам колонии за безвозмездную передачу своей новорожденной дочери жительнице Вологды, которая также приговорена к колонии на два года и четыре месяца. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления по Псковской области.

"Приговором суда псковичке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Ее соучастнице из Вологды - два года и четыре месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 1 декабря 2018 года 24-летняя жительница Пскова после выписки из Псковского перинатального центра безвозмездно передала свою новорожденную дочь 47-летней жительнице Вологды, с которой предварительно договорилась о сделке по переписке в интернете.