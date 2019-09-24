Прокурор требует приговорить обвиняемого в краже картины Куинджи к четырем годам колонии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник потребовал приговорить Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Считаю, что вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписью с места происшествия и иными данными. С учетом этого прошу суд приговорить Чуприкова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала прокурор.