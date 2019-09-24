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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Прокурор требует приговорить обвиняемого в краже картины Куинджи к четырем годам колонии

Гособвинитель считает, что вина Дениса Чуприкова "подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписью с места происшествия и иными данными"
Денис Чуприков Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Денис Чуприков
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник потребовал приговорить Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Считаю, что вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписью с места происшествия и иными данными. С учетом этого прошу суд приговорить Чуприкова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала прокурор.

Теги
РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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