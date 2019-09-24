Пожар потушили в магазине Нижневартовска

ТАСС, 24 сентября. Спасатели потушили пожар в здании в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), где расположен магазин "Светофор". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 17:42 (15:42 мск) пожар в магазине "Светофор" полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Пожар возник во вторник в 09:49 мск в двухэтажном здании ангарного типа в промышленной зоне города. Люди покинули здание самостоятельно. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.