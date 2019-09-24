Суд 25 сентября огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи

"Суд удаляется для вынесения решения. Приговор будет оглашен завтра, 25 сентября, в 14:30 мск", - сказала судья Елена Аверченко.

В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Чуприкова к 4 годам колонии строгого режима.

Установлено, что Чуприков 27 января снял картину Куинджи "Ай Петри. Крым" со стены в зале Третьяковской галереи, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день Чуприков был задержан в поселке Заречье Московской области. Следствие установило, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Вину Чуприков полностью признал.