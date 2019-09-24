Гражданин Украины осужден почти на 12 лет колонии за контрабанду наркотиков в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Крымский суд приговорил гражданина Украины к 11 годам и семи месяцам лишения свободы за то, что он поставлял на полуостров наркотики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Севастопольской таможни.

"Верховный суд Республики Крым признал виновным гражданина Украины, в отношении которого Севастопольской таможней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. Гражданин Украины был признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина был задержан в августе 2018 года на выезде с пункта пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе сотрудниками Севастопольской таможни, Крымской таможни, Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В его автомобиле было обнаружено наркотическое вещество каннабис (марихуана), которое он перевез через государственную границу.

"Наркотики на регулярной основе поставлялись гражданином в Севастополь, где и распространялись. Общая масса изъятого наркотического вещества составила 500 граммов", - добавили в ведомстве. По данным пресс-службы, после этого мужчина был арестован, в отношении него возбудили уголовное дело.