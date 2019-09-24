Суд на Кубани приговорил к длительным срокам двоих мужчин за убийство трех человек

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам и 21 году лишения свободы двух мужчин, признанных виновными в убийстве трех человек в станице Ладожской в ночь на 31 декабря 2018, сообщили журналистам во вторник в прокуратуре Краснодарского края.

"Судом Ситавичусу назначено наказание по совокупности преступлений в виде 21 года лишения свободы, Миронову - 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых виновными в совершении преступлений", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уточняется, что мужчина, которого приговорили к 21 году лишения свободы, признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Второй фигурант дела, которого приговорили к 15 годам тюрьмы, признан виновным в пособничестве при совершении убийства.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в ночь на 31 декабря 2018 года между посетителями в кафе произошел конфликт, затем драка. Позднее Миронов и Ситавичус покинули заведение, но вернулись, вооружившись автоматом, ножом и боеприпасами. Один из них стрелял из автомата в посетителей и диджея. Сообщник, вооруженный ножом, обеспечивал его безопасность. После убийства двух человек в кафе стрелявший из автомата вышел на улицу и убил 18-летнего незнакомого ему парня, сидящего в автомобиле.