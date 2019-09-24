Чрезвычайная служба Пакистана подтвердила информацию о 10 жертвах землетрясения

ИСЛАМАБАД, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана генерал-лейтенант Мохаммад Афзал подтвердил информацию о 10 погибших и рассказал о предпринимаемых мерах по устранению последствий ЧП. Об этом во вторник рассказал Афзал в ходе пресс-конференции.

"Прямо сейчас я могу подтвердить гибель 10 человек, - рассказал Афзал. - В некоторых отчетах эта цифра составляет 17 человек, в некоторых - 15, но я могу подтвердить только 10". "Около 100 человек получили ранения. В некоторых СМИ также говорится о 300 человек, которые получили ранение. - добавил председатель. - Многие из них получили легкие травмы. Таким образом, если считать тех, кто получил серьезные увечья, то цифра составит около 100 человек".

"Наибольшие повреждения произошли в городе Мирпур, а также в небольшой деревне Джатла, Манда и Афзалпур. - рассказал Афзал, комментируя нанесенный урон. - Больше всего пострадали объекты инфраструктуры". "Главная дорога из города Мангла в Афзал получила наибольший урон, однако дамба Мангла не пострадала", - добавил председатель, прокомментировав, что турбины на ГЭС временно остановлены. "В течение ближайших 2-4 дней будет проведена надлежащая оценка ущерба". - поделился он.

"На данный момент в район ЧП направлены силы национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, а также подразделения регулярной армии, - рассказал Афзал. - В наиболее пострадавшие районы будут доставлены 200 палаток, 800 одеял, 100 медицинских автомобилей, которые должны достичь место ЧП сегодня ночью". "Сразу после доставки гуманитарного груза он будет распределен среди пострадавших. Так мы будем уверены, что завтра все пострадавшие будут иметь крышу над головой", - отметил он.

По данным телеканала Dunya News, очаг подземных толчков находился на глубине 12 км. Толчки ощущались в большей части Пакистана, в том числе в Исламабаде, Лахоре, Маншера и других крупных городах северо-восточной части страны. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями предупредило о возможных повторных толчках в ближайшие сутки.