Защита полицейского, стрелявшего в коллег в метро Москвы, считает его жертвой провокации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Защита прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу в московском метро, считает, что он стал жертвой провокации взятки. Об этом ТАСС заявил адвокат Руслан Соловьев.

"На сегодняшний день наша позиция в том, что Смирнов стал жертвой провокации взятки. Но правовая оценка действий сотрудников УСБ будет дана позднее", - сказал он.

Соловьев подчеркнул, что в ряде публикаций в СМИ на тему инцидента со Смирновым содеражтся неточности и искажение фактов, поэтому защита призывает относится к ним скептически. "В частности доподлинно известно, что в день задержания Смирнов нес службу в соответствии с требованиями устава и не нарушал правил ношения оружия", - подчеркнул он.

Мосгорсуд 2 октября рассмотрит апелляционную жалобу на арест Смирнова, добавил адвокат.

Вечером 18 сентября Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в размере 2 тыс. рублей, открыл стрельбу по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого оперативно задержали. Смирнову предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы.