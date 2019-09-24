В Петербурге мужчина угрожал винтовкой чиновникам при демонтаже незаконного автосервиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Мужчина с винтовкой угрожал сотрудникам комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и работникам подведомственной организации, прибывшими для демонтажа автосервиса в гараже, незаконно установленном на земельном участке на Шуваловском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"В ходе работ по освобождению незаконно занятого земельного участка сотрудникам комитета и подведомственной организации со стороны землепользователя было оказано противодействие: взяв в руки предмет, внешне похожий на винтовку, мужчина угрожал жизни и здоровью сотрудников", - сказали в пресс-службе.

В комитете ТАСС также предоставили несколько фотографий с места инцидента, на которых виден мужчина с винтовкой в руках. На место сотрудники комитета вызвали полицию. "По факту противодействия сотрудниками комитета было подано заявление в правоохранительные органы для привлечения гражданина к установленной законом ответственности", - отметили в пресс-службе.

После этого работы по освобождению незаконно занятого участка были продолжены в сопровождении полиции. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка. Оружие, которым мужчина угрожал представителям комитета, было пневматическим, полицейские его изъяли.

Ранее на сотрудников комитета уже совершали нападения при исполнении обязанностей - в июле этого года при демонтаже незаконного кафе на улице Доблести мужчина учинил драку, а затем облил представителей комитета бензином и угрожал их сжечь. Позже злоумышленник был задержан полицейскими, по факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.