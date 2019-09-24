Под Рязанью шесть человек пострадали в ДТП

ТАСС, 24 сентября. Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и внедорожника на шоссе Ряжск - Касимов Рязанской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня примерно в 18:30 в Касимовском районе на 202 км автодороги Ряжск - Касимов произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2115" и автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате происшествия шесть человек, находившихся в "ВАЗ", получили травмы. Четверо из них, в том числе трое детей в возрасте трех, девяти и 15 лет, доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.