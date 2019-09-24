Суд огласит приговор Денису Чуприкову, обвиняемому в краже картины Куинджи

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор Денису Чуприкову, обвиняемому в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Ранее прокурор потребовала приговорить его к четырем годам колонии строгого режима.

События произошли во время проведения выставки Куинджи в 2018 году. По версии обвинения, Чуприков 27 января снял картину Куинджи "Ай Петри. Крым" со стены в зале Третьяковской галереи, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день Чуприков был задержан в поселке Заречье Московской области. Следствие установило, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Сам Чуприков полностью признал вину и заявил, что пошел на преступление исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. По его словам, он собирался вернуть картину на следующий день после кражи. Согласно высказываниям адвоката, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, ранее оглашенных в суде, Чуприков не страдает психическими заболеваниями и в момент совершения преступления осознавал характер своих действий.