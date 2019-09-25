Трое хабаровчан получили сроки в колонии за распространение наркотиков среди военных

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил трех местных жителей в колонию строгого режима за распространение наркотиков среди военных. Об этом сообщило в среду управление ФСБ России по Восточному военному округу.

"Индустриальным районным судом Хабаровска злоумышленники признаны виновными в совершении преступления и приговорены: Альчека В. С. к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Олейников З. В. к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и Прошкин Н. А. к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе.

Синтетические наркотики осужденные распространяли среди жителей Хабаровска и военнослужащих Хабаровского гарнизона. При задержании у них изъяли наркотическое средство "N-метилэфедрон" массой около 850 грамм.

Виновными мужчин признали по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").