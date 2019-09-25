Рабочий погиб при обрушении горной породы в шахте под Оренбургом

ТАСС, 25 сентября. Один человек погиб в результате обрушения куска горной породы на шахте в Оренбургской области в ночь на среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Сегодня ночью в шахте на [глубине] 1175 м произошло обрушение куска горной породы. В результате погиб рабочий 1979 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на работу предприятия. "Предприятие окажет всю необходимую помощь родственникам погибшего, а также выражает соболезнования близким", - добавили в компании.

Гайский ГОК расположен на территории городского округа Гай в 300 км от Оренбурга. Добыча медно-колчеданной руды там ведется с 1959 года. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), он является крупнейшей рудной базой компании.

По данным УГМК, разведанные запасы руд Гайского месторождения составляют около 400 млн тонн, что обеспечит предприятие работой еще в течение 50 лет. Причем Гайское медно-колчеданное месторождение еще не исследовано полностью, и, по оценке специалистов, при доразведке прирост может составить порядка 200 млн тонн медной руды.