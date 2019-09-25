В Магадане осудили бывшего начальника отдела ФМС за хищения из бюджета 15,3 млн рублей

ТАСС, 25 сентября. Бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы (ФМС) Магаданской области осуждена за хищение 15,3 млн рублей из госбюджета под видом дополнительных премий и материальной помощи сотрудникам ФМС, сообщается в среду на сайте прокуратуры Магаданской области.

"Судом установлено, что, занимая указанную должность, женщина, используя предоставленные ей полномочия, действуя группой лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером, в период с апреля 2010 года по декабрь 2015 года в г. Магадане, злоупотребляя доверием подчиненных ей сотрудников, путем издания приказов и заполнения необходимых бухгалтерских документов, под видом выплаты дополнительных премий и материальной помощи работникам похитила из фонда оплаты труда ОФМС денежные средства в сумме 15 342 175 рублей 10 копеек, чем причинила ущерб федеральному бюджету в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденную лишили специального звания полковника внутренней службы.

"Приговор в отношении бывшего начальника отдела Федеральной миграционной службы вступил в законную силу <...> Этим же приговором удовлетворен гражданский иск УМВД России по Магаданской области на сумму 15,3 млн рублей", - уточняется в сообщении.