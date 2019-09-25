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В Санкт-Петербурге задержали двух приезжих, которые украли у пенсионерки 1,3 млн рублей

Вместо настоящих купюр злоумышленницы оставили "билеты банка приколов"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух приезжих женщин, которые под предлогом замены денежных средств украли у пенсионерки 1 млн 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию по Московскому району Санкт-Петербурга с заявлением о краже обратилась 89-летняя гражданка, которая сообщила, что неизвестные под предлогом замены денежных средств тайно похитили у нее 1 млн 300 тыс. рублей, - сообщила она. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались 43- и 58-летняя приезжие женщины".

Полицейские установили, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась директором организации по изучению социальной жизни пенсионеров. Она сообщила, что с октября по ноябрь 2019 года будет производиться обмен денег.

"Через некоторое время в квартиру пенсионерки пришли две женщины якобы для обмена денег. Выбрав момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленницы похитили денежные средства и скрылись, оставив вместо купюр "билеты банка приколов", - уточнила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 158 УК РФ ("Кража"). Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

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